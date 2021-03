Revelan primeras imágenes de la cuarta temporada de Stranger Things

No por nada Stranger Things es una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Tres temporadas son suficientes para darle crédito a la serie que ha sumado millones de seguidores al servicio streaming de Netflix, por eso, después de varios meses de espera, al parecer ya se ven indicios de la cuarta parte.

la historia ambientada en el pueblo de Hawkins, Indiana, Estados Unidos, en los años 80’s, cuenta la historia de un grupo de amigos que se consolidan como una familia, además de los casos más extraños que esconde aquella zona del país.

Con el fin de la tercera temporada no solo quedaron preguntas por contestar, sino el rastro de algunos personajes que se creía habían quedado como un recuerdo, pero no.

La revelación del tráiler de la cuarta temporada dejó claro que el guión de Stranger Things tiene varias sorpresas justo cuando sus fanáticos creían que se habían despedido de uno de los personajes, además, con el cambio de vida de las familias que hacen parte de la historia.

A través de redes sociales se avivó la llama de Stranger Things gracias a la revelación de una serie de fotografías que hacen parte del set de grabación, llevándose sin duda las ovaciones de los fanáticos que esperan con ansias la próxima entrega.

NEW PHOTOS COMING FROM THE SET…😮🎬👽 #StrangerThings4 pic.twitter.com/h2YwjdpYb4

— Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 16, 2021