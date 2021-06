“Calladito se hubiera visto más inteligente” Iván Mejía sobre palabras de James Rodríguez

Este sábado en la tarde James Rodríguez desató miles de opiniones en redes sociales después de un Instagram Live que compartió junto a Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez, una conversación donde los tres jugadores hablaron sobre la Selección Colombia.

Pese a que Teo y Zúñiga también lanzaron sus opiniones sobre la convocatoria de Reinaldo Rueda, James fue el blanco de las criticas gracias a las pullas que lanzó contra el actual plantel de la Selección.

“Yo no comparto la decisión del cuerpo técnico, yo estaba bien y para jugar, otra cosa seria es que el entrenador diga tu no me gustas, y listo yo me voy, pero yo quería estar, porque aun cuando no estaba bien en el pasado jugaba bien y rendía”, fueron algunas de las palabras de James que desataron controversia en redes sociales.