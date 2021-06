Dolido periodista argentino aseguró que Colombia sin James “es un equipito como Haití”

El agónico empate de la Selección Colombia contra Argentina dejó decenas de comentarios y análisis al respecto. Después de lograr empatar los dos goles que llegaron comenzando el partido, y con el que los colombianos pensaron que Argentina iba a pasar por encima en el primer tiempo, el encuentro se cerró 2-2 con sabor a triunfo en Barranquilla.

Los comentarios de los expertos en la jornada de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 no se hicieron esperar, y así fue como lo dejó saber el periodista argentino Pablo Carrozza, quien no logró ocultar su enfado después del resultado de su selección contra Colombia.

En su video análisis, Carrozza criticó de manera contundente a varios jugadores del seleccionado argentino y al técnico Lionel Scaloni, a quien le pidió meditar cambios para jugar la Copa América.

De paso, el comunicador hizo referencia a la Selección Colombia y a la ausencia de jugadores como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, asegurando que la ‘tricolor’ no estaba a la altura de Argentina sin estos dos jugadores:

“Yo no entiendo cómo levantamos a esta Colombia. Sin James Rodríguez y sin Quintero, es Cuba, es Haití. Se recupera, pero porque Argentina le permite. No sé si tienen internas, no sé qué les pasa a los colombianos. Se pelean entre todos. James Rodríguez tiene que jugar en este equipo, viejo”, aseguró Pablo en su análisis.

Además, destacó la actuación de jugadores como Cuadrado, Muriel y las atajadas cruciales de Ospina.

“Bárbaro, Cuadrado, bien Muriel. Bien lo de Ospina, por su puesto. Ospina la rompió, fue el responsable de este empate”.