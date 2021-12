Hayley Williams da pistas de un posible rencuentro de Paramore

Hayley Williams, la voz líder de la popular banda de inicio de los 2000s, Paramore, acaba de lanzar una versión de lujo de sus dos discos en solitario ‘Petals For Armor’ y ‘Vases For Flowers / descansos’ en vinilo.

En las nuevas versiones de lujo de los álbumes de la estadounidense hay un folleto especial lleno de fotos inéditas y miradas personales de los últimos años del espacio creativo de Williams.

Además del material inédito, la cantante escribió un mensaje para sus fanáticos, en el que hay un indicio de que 2022 será el año en que Paramore hará su esperado regreso.

Recordemos que la banda lanzó su último álbum ‘After Laughter’ en 2017, antes de tomar un descanso en 2018.

Así dice la carta de Hayley:

«Los últimos años pasaron tan rápido y sí, estaban tan llenos. Cuando la banda decidió volver a casa en 2018 para un descanso prolongado, realmente pensé que estaría en casa recargando. Tal vez viajaría por diversión, pasaría mucho tiempo con la familia, poniéndome al día con lo que pensara que era la «normalidad». No anticipé toda la terapia, la profunda purga de emociones, los dolores de cuello y las citas quiroprácticas (ja) y el cambio del mundo en formas que nos dejaron a muchos con latigazo cervical (y luego incluso más citas quiroprácticas) … pequeños destellos de esperanza y luego nada más que dolor. Un poco más de esperanza. Seguido por un poco más de dolor. Una y otra y otra vez.

En el meollo del asunto, escribí. Suficiente para hacer 2 álbumes en solitario. ¡El tipo de álbumes que juré que nunca haría! Porque, ¿cómo se atreve alguien, sobre todo yo, a pensar por un segundo que mi lealtad a Paramore había disminuido? Los chicos estuvieron a mi lado casi todo el proceso. Si no están trabajando en el proyecto conmigo, entonces anímenlo. Incluso he querido escribir con algunos amigos.

Estoy muy agradecida por esta experiencia. Llegué a bailar (muy literalmente) con demonios que antes había tenido demasiado miedo de reconocer. Esta edición de lujo de ‘Petals For Armor’ y ‘Vases For Flowers / descansos’ es un resumen de todas las lecciones y hermosos momentos que no quiero olvidar en un solo lugar. El folleto está lleno de fotos inéditas tomadas por mi amiga de confianza y aliada creativa, Lindsey Byrnes. Las entradas del diario abarcan los últimos dos años, y con solo un par de fragmentos de diarios de hace una década, finalmente tuve el tiempo de investigar durante la cuarentena.

Antes de irme, muchas gracias a todos por el increíble apoyo de estos últimos años. Sé que no pudimos unirnos adecuadamente para cantar, desahogarnos y sudar todo … pero sí creo que mis dos discos vivieron exactamente la vida para la que estaban destinados. Además, Paramore no puede estar «en un descanso» para siempre, ¿verdad?

Los amo a todos. ¿Nos vemos el año que viene? – Hayley «