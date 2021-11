Slash revela el álbum que lo hizo aprender a tocar guitarra

En una entrevista con el productor Dave Cobb, para el podcast Southern Accents Radio, Slash reveló que el álbum que lo inspiró a aprender a tocar guitarra fue Disraeli Gears de Creams.

Creams, conformado por Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce, tuvo una corta trayectoria pero dejaron algunos clásicos suficientes para inspirar al legendario guitarrista. De hecho, antes que la guitarra, Slash quería tocar el bajo.

Le puede interesar: “Es vergonzoso”: Noel Gallagher sobre las comparaciones de Oasis con The Beatles

“Cuando fui a aprender un instrumento por primera vez, quería tocar el bajo. Esto era porque Steven Adler, el guitarrista original de Guns N’ Roses, ya tocaba la guitarra cuando nos conocimos, así que iba a aprender a tocar el bajo, pero, técnicamente, no notaba la diferencia entre un instrumento y otro”, aseguró Slash.

Pero cuando el guitarrista llegó a su primera clase, el profesor de guitarra llegó tocando “Sunshine of Your Love”, de Creams, cambió de opinión. “Eso es lo que quería hacer. Eso era la guitarra eléctrica, y en ese momento la elegí (…) fue lo que me hizo comenzar a tocar la guitarra al principio”, agregó.