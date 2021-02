Green Day estrena canción: aquí está ‘Here Comes The Shock’

Green Day lo prometió y li cumplió, así que desde ahora ya podemos escuchar la nueva canción del trío, anunciada desde hace unas semanas y estrenada hace tan solo una hora en esta parte del mundo.

A través de su cuenta de Twitter, el pasado 17 de febrero Green Day había anunciado el lanzamiento de la canción, programado para el 21 de febrero en Norteamérica y posteriormente el 22 de febrero para el resto del mundo.

‘Here Comes The Shock’ es el sucesor de ‘Father of All Motherfuckers’, el cual fue lanzado en el 2020, exactamente en febrero del años pasado.

El anuncio se hace dos semanas después del show de Green Day en la final de la NFL, donde la agrupación sorprendió con ‘Holiday’ y ‘Basket Case’.