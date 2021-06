Matallica desató ola de memes con el llamado que hizo a J Balvin para el homenaje al Back Album

Si bien la convocatoria de J Balvin al homenaje que planeó Metallica para celebrar los 30 años de su Black Album generó miles de comentarios, no todos fueron de furia o desacuerdo, también hubo espacio para algo de humor.

El llamado del reguetonero el álbum de covers dividió las opiniones en redes sociales, pero eso sí, los memes no faltaron.

En la llamada The Metallica Blacklist la agrupación hizo un llamado a bandas y artistas como Miley Cyrus, Elton John, Robert Trujillo, Chad Smith, Corey Taylor, St. Vincent, Royal Blood, Dave Gahan, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket y Cage The Elephant; del talento latino se hará cargo Rodrigo y Gabriela, The Warning, Mon Laferte, José Madero, Juanes y J Balvin.

Ahora bien, aunque no todos los invitados al homenaje fueron bien recibidos por parte de los seguidores de la banda, pues en redes sociales quedaron ejecutadas las quejas:

Los Metaleros viendo cómo Metallica invitó a J Balvin, José Madero y Juanes a su álbum de covers. pic.twitter.com/BZZRit58sU — Rafa Romero (@rafuunka) June 22, 2021

Cuando Metallica va a sacar un nuevo disco // pero son puros covers con Miley Cyrus, Juanes, y J Balvin pic.twitter.com/PSdc0LgOsF — Güero Jalisco (@guerojalisco23) June 22, 2021

James Hetfield del pasado viendo al James Hetfield del presente con la nueva edición del Black Album donde incluye a J Balvin, Mon Laferte, José Madero y Ha Ash. “Metallica” pic.twitter.com/UURL3XfOTY — Angel Draven (@angelsc3_c) June 22, 2021

J Balvin va a estar en el álbum de Metallica . Los metaleros después de reírse de reggaeton y decir q no es música, además de creerse superiores : pic.twitter.com/LRPLmasNnV — Mr. X (@L34NR) June 22, 2021

Los fans r0cKeRoZ de Metallica al ver que sacaran un disco con Ha-Ash, J Balvin, Pepe Madero, Juanes, Miley Cyrus y demás. pic.twitter.com/UovaNVUecs — ghostcolour (@ghostcolour) June 22, 2021

Metallica con J Balvin, Juanes, Mon Laferte, etc 😝🤘🤟 Los Metaleros: pic.twitter.com/bxD1314zS2 — Juan D' (@judediso) June 22, 2021

J Balvin también está entre los artistas que hicieron un cover para el disco de Metallica pic.twitter.com/28jJJ2BR12 — Picardi B (@_Ummagummas) June 22, 2021

Cuando te enteras que J Balvin, Ha-Ash, Mon Laferte son parte del Blacklist que participaran en el #BlackAlbum2021 de 30 años de Metallica. Síguenos y dale Retweet pic.twitter.com/HOofZodUXA — Titanio Records (@Titanio_Records) June 22, 2021

Metallica va a lanzar nueva edición del Black Album / invitan a J. Balvin pic.twitter.com/iJsDMVjE7L — Salsa Chévere (@SalsaChevere_) June 22, 2021