Gene Simmons de KISS cuenta su secreto para seguir en los escenarios a los 71 años

Gene Simmons, integrante de KISS, reveló en el portal The Sun de Reino Unido su secreto para mantenerse en forma y poder seguir presentándose con la agrupación a sus 71 años.

Según relató el músico, su impresionante estado físico y vitalidad se debe a que él “nunca” ha consumido drogas ni alcohol. “Las drogas no funcionan, el alcohol no funciona, los cigarrillos no funcionan. Todas las personas que piensan que se ven bien (…) Están jugando con el cáncer. Simplemente no funciona”, declaró Simmons.

“Puedes llenar tu cuerpo de basura (..) Ponlo en tu auto y mira hasta dónde llega. No me importa si es un Rolls-Royce, va a chisporrotear y morir. Mientras más mier@$ pongas en tu cuerpo, más serás un cacerola andante de mier@$”, expresó Gene, quien cumple 72 años en agosto.

Cabe recordar que en enero de 2019, KISS lanzó su última gira, ‘End Of The Road’, con la que buscaba despedirse de los escenarios. Sin embargo, la agrupación se vio obligada a posponerlo a causa de la pandemia de COVID-19.