FOTOS: por un reto, influenciador colombiano se puso senos

Yeferson Cossio, un influenciador paisa especialista en bromas pesadas, cumplió una apuesta que hizo anteriormente con su cuñado, que consistía en ponerse implantes de senos si alcanzaba los 3.5 millones de seguidores en Instagram.

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: ‘ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes’. No estoy preocupado”, declaró Cossio en meses anteriores.

Para sorpresa de todos sus seguidores, el influenciador no perdió el reto, pero aun así decidió ponerse los senos junto a su cuñado, y compartió diferentes fotografías y videos del procedimiendo a través de su cuenta de Instagram.

“Entonces, ¿no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía (…) Yo no perdí el reto, me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito. ¿Conocen a alguien que haga retos mas pesados que yo en Instagram?”, manifestó Yeferson.