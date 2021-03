Revelan final alternativo de ‘Titanic’ que lo pondrá a llorar más que el original

La historia de amor que existió entre Jack y Rose a bordo del Titanic tuvo un final bastante juzgado por muchos, y es que el gesto que tuvo Jack con Rose, al salvarle la vida, quedará marcada como una de las historias de amor más grandes del cine (aunque Jack cabía en la tabla).

El caso es que según expertos en redes sociales, James Cameron tenía en mente otro final para Titanic en el que también muere Jack, por supuesto, pero en este, si bien recuerdan, hay un collar que termina en las profundidades del mar, el mismo que los investigadores que desarrollan la historia están buscando, pero que no saben que reposa en las manos de la ya anciana Rose.

En este final, Brock Lovett (Bill Paxton) se da cuenta que Rose tiene el valioso collar que tanto anda buscando, y también es trastigo de como lo arroja al mar para que repose con el congelado Jack. Después de mirar a Rose a los ojos, asombrado por lo que acababa de ver, solo puede entender que la joya tenía un valor sentimental por la persona que salvó la vida de Rose, y que solo vive en su mente.

The alternate ending to Titanic is hilarious. This would have absolutely ruined the film for me pic.twitter.com/L3vSrSb72e

