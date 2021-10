Foo Fighters ya está listo para su inducción al Rock and Roll Hall of Fame

La alfombra roja del Rock And Roll Hall of Fame ya está lista para recibir la ceremonia que dará la inducción a las bandas y solistas que desde ahora harán parte de la anhelada conmemoración.

Por su parte, los integrantes de Foo Fighters ya están listos para recibir tan mencionada conmemoración, y para celebrarlo, dos días antes de la gala agotaron entradas para su concierto en Cleveland, demostrando por qué es una de las agrupaciones de rock más importantes de la historia.

En esa oportunidad, el Rock And Roll Hall Of Fame contará con músicos y artistas de talla mundial, quienes se encargarán de asumir el rol de presentar a los nuevos integrantes del salón de a fama.

#RockHall2021 Induction Ceremony Presenters & Performers. And this isn't even the full list. Get your tickets. Now. https://t.co/gW5Rd0Tmt1 pic.twitter.com/yVjxjN4j5K

— Rock Hall (@rockhall) October 18, 2021