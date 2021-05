Gene Simmons califica de “repugnante” al Salón de la Fama por no incluir a Iron Maiden

Después de las noticias que entregó el Salón de la Fama del Rock N Roll, al dejar en visto a Iron Maiden, Gene Simmons no dudó en reprochar la decisión que no fue bien vista ni por el integrante de KISS, ni por los fanáticos de la banda inglesa.

ROCKACTIVIDAD

Una vez se conoció que la emblemática agrupación de metal británico pasó por alto en el Salón de la Fama, los reproches no se hicieron esperar, por eso Gene calificó de “farsa” la decisión, además de rematar con un fatídico “repugnante”:

“RR Hall of Fame es una farsa al no incluir a Maiden. ¡Repugnante!”

Recordemos que los cinco inducidos al Rock And Roll Hall Of Fame en el 2021 fueronFoo Fighters, The Go-Go’s, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren y Tina Turner.

Pero no solo Gene se manifestó ante la noticia, Paul Stanley, su compañero de lucha en KISS, también dejó sus opiniones en Twitter, preguntándose “¿Qué se debe hacer?”

Regardless of whether it matters to them, Maiden not being in the @rockhall of Fame is INSANITY. Regardless of who is writing in or not, the Committee must induct them. They have helped spawn an entire genre of music. What else do you need to do?? @IronMaiden https://t.co/gGKmYYpbWE

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) April 22, 2021