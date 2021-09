Familia de Chris Cornell comparte videos inéditos del fallecido cantante

El 18 de mayo de 2017 el mundo de la música se sacudió con la noticia de la muerte de Chris Cornell, recordado por haber sido el vocalista de Soundgarden. A cuatro años de su partida, sus familiares siguen manteniendo vivo su legado y honrando el trabajo que realizó a lo largo de su trayectoria.

Toni Cornell, hija del fallecido cantante, llegó a sus 17 años el pasado 21 de septiembre y Vicky Cornell, su mamá, no podía dejar pasar la fecha por alto. La joven fue sorprendida en su celebración con un emotivo de diferentes momentos que vivió junto a su padre desde que nació.

“Feliz cumpleaños a nuestra hermosa niña. ¡Papi y yo te queremos mucho! Estamos muy orgullosos de la joven en la que te estás convirtiendo. Siempre eres mi niña y mi mejor amiga”, escribió Vicky en su cuenta oficial de Instagram y en las redes sociales de su esposo.

La viuda de Chris aprovechó la ocasión y agradeció a su hija por todo el apoyo que le ha brindado desde el fallecimiento del guitarrista.

“Me has ayudado a levantarme y apoyarme y me has ayudado durante estos 4 años a través de todo el dolor de corazón, has sido mi roca, mi razón. La mejor hija que cualquiera podría pedir, la humana más amable y la mejor hermana mayor”, manifestó.

Las grabaciones inéditas de Chris Cornell no solo emocionaron a Toni, sino también a toda la fanaticada del cantante que aún sigue disfrutando de su música.

