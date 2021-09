Corey Taylor respondió a las ofensas de MGK y hasta destapó conversaciones privadas con Travis Barker

El cruce de palabras entre Machine Gun Kelly y Corey Taylor continúa como una novela de suspenso, y los fanáticos de ambos bandos solo esperan las respuestas de cada uno de los músicos, todo para saber cuál es el verdadero origen de la discusión.

Todo comenzó cuando el líder de Slipknot aseguró en una entrevista su disgusto por los músicos que optan por incursionar en el mundo del rock cuando se ven tambaleando en sus géneros, algo que Machine Gun Kelly se tomó personal.

Para responder a las declaraciones de Taylor, el rapero aprovechó su show en el Riot Festival, el pasado 20 de septiembre, para lanzar acusaciones contra Corey, asegurando que solo se trataba de “un viejo con una máscara”.

Para contextualizar su indignación, la pareja de Megan Fox aseguró que había invitado a Taylor a participar en su álbum “Tickets to My Downfall”, pero según Machine Gun Kelly, el trabajo del frontman de Slipknot no le había gustado.

Ante estas acusaciones, Taylor publicó en su cuenta de Twitter las pruebas de lo que había pasado, asegurando que “No me gusta que las personas revelen mierda personal como si fuéramos todos niños. Por lo que esto es todo lo que diré: no canté en la canción (de Machine Gun Kelly), porque no me gusta que las personas escriban por mi”.

En una de las imágenes revelada a través de su cuenta de Twitter, Taylor adjunta las pruebas para dar veracidad a su versión, donde responde a un correo de Travis Barker en el que explica por qué no aceptó ser parte del disco:

“Luego de leer el feedback, creo que no soy el indicado para cantar en el track. Nada personal, sólo creo que si MGK quiere algo más suave, debería buscar a otra persona. Estoy feliz por Kelly y espero que encuentren al indicado. Espero que entiendan mi decisión”.

I don’t like people airing private shit like a child. So this is all I’ll say: I didn’t do the track because I don’t like when people try to ‘write’ for me. I said NO to THEM. So without further ado…. #receipts

This is all I’m going to say about it. pic.twitter.com/pkhweg1Ptn

— SHRED DJENT REDEMPTION (@CoreyTaylorRock) September 20, 2021