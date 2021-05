Indignado extranjero exigió claridad con la situación en Colombia para saber si se va del país

El video que circula en redes sociales pertenece a un fragmento de la emisión de Noticias Uno, y en el que el pasado 8 de marzo un ciudadano de origen venezolano dio su punto de vista sobre lo que sucede en el país con el paro nacional.

El ciudadano que reside en Cali fue consultado por el noticiero en medio de una de las multitudinarias manifestaciones que se adelantaron en el país, y aprovechó las cámaras para hacerle un llamado al gobierno de Colombia, a quien le exigió transparencia para saber si continuaba con la idea de vivir allí o definitivamente crear un nuevo destino.

El sujeto recordó ante cámaras la situación que vivió en su país, la misma que lo obligó a migrar a Colombia:

“Nosotros venimos huyendo de Venezuela, de Maduro, de tanto aguantar hambre, de la fila, de que no hay gasolina, no hay comida, no hay nada, y ahora estamos aquí en la misma”, además pidió al gobierno colombianos más honestidad, “Que nos hablen con la verdad… ¿qué es lo que está pasando? Digan si vamos a vivir lo mismo que en Venezuela pa irnos pa otro lado”.

La publicación desató toda clase de comentarios frente a las exigencias que hizo el ciudadano extranjero ante las cámaras de Noticias Uno.