El nuevo Batman de Robert Pattinson está inspirado en Kurt Cobain

Matt Reeves, director de The Batman, ha dado una entrevista donde revela como la nueva versión de Bruce Wayne interpretada por Robert Pattinson está inspirada en Kurt Cobain.

“Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto (de The Batman), puse ‘Something In The Way’ de Nirvana”, dijo Matt Reeves.

Matt Reeves revela nueva imagen de Robert Pattinson como The Batman

“Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había convertido en un recluso”, puntualiza el director de The Batman en una entrevista para Empire.

Recientemente, la misma revista que publicó esta entrevista, dio a conocer nuevas imágenes de la película que estará en las salas de cine en marzo del 2022.

Light up the Bat-Signal – Empire’s world-exclusive #TheBatman issue is here, with the full story on the caped crusader’s radical reinvention.

The first of two collectible covers features Robert Pattinson in the new Batsuit. Out Thurs 23 Dec.

READ MORE: https://t.co/fsnu8b971G pic.twitter.com/WljMoFplZb

— Empire Magazine (@empiremagazine) December 17, 2021