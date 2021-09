Edwin Congreave, tecladista de Foals, deja la banda para ir a la universidad

Foals sorprendió a toda su fanaticada durante el pasado miércoles, luego de anunciar que Edwin Congreave, su tecladista, dejará la banda para estudiar economía en la Universidad de Cambridge. Con una emotiva publicación, los integrantes del grupo le desearon lo mejor al músico en su nuevo camino y agradecieron por los 15 años en los que trabajaron juntos.

“Nos entristece contarles que ayer dimos nuestro último show con Edwin Congreave como miembro de Foals en el festival All Points East en Londres. Fue una manera genial de salir”, comenzó diciendo la agrupación en el mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

Después, la banda recordó el día en que todos se conocieron en un bar de cócteles en Oxford, cuando solo eran desertores que estaban obsesionados con la tecnología, sin siquiera imaginar todo lo que llegarían a lograr y las grandes experiencias que vivirían juntos.

“Ha sido un viaje salvaje. Le deseamos lo mejor y le damos las gracias por todo, nuestra amistad perdura”, agregó el grupo.

En la misma publicación, Congreave dedicó algunas palabras de agradecimiento a Yannis, Jimmy, Jack y Walter por haberlo invitado a ser parte de Foals. Además, resaltó que la banda le dio un sentido y un propósito a su vida.

“Espero que no sea demasiado melodramático decir que el grupo me salvó la vida, de verdad. A lo largo de los años me ha conmovido los mensajes de los fans diciendo que nuestra música les ayudó a abrirse camino en sus momentos difíciles. Eso me acompañará toda la vida. La música es un bálsamo y una luz, así que no podría estar más orgulloso de llamarme músico y de haber participado en el viaje de Foals”, aseguró.

Edwin también manifestó que aparte del posgrado en economía que hará, espera poder unirse algún día a la lucha por mitigar la inminente catástrofe climática.

Finalmente, el tecladista se refirió al próximo proyecto discográfico de la banda y confesó que no ve la hora de que los fanáticos escuchen el nuevo material. De igual forma, aseguró que estará presente en las presentaciones en vivo que hará Foals, pero esta vez desde un lado muy diferente: el del público.