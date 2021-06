Disneyland París abre el primer hotel del mundo inspirado en Marvel

El pasado 21 de junio, el reconocido parque temático Disneyland París inauguró el primer hotel del mundo basado en el universo de Marvel, uno de los más populares no solo por sus películas, sino también por sus legendarios superhéroes que han marcado generaciones.

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel es el nombre del lugar que cuenta con 561 habitaciones temáticas inspiradas en los integrantes de los ‘Avengers‘, como el Capitán América, Iron Man, Thor, Spiderman, Black Panther y muchos más.

Además, este lujoso hotel está decorado con más de 350 obras originales del universo de Marvel, que fueron elaboradas por 110 artistas de todo el mundo. De estas piezas, 50 fueron realizadas esclusivamente para este centro de turismo ubicado a unos minutos de los parques de Disneyland París.

Desde su apertura, el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel ha tenido gran acogida entre sus asistentes por la cantidad de actividades e instalaciones similares a los personajes y los lugares característicos del mundo Marvel, como algunos ascensores parecidos a los de la Torre Stark y una lámpara que representa el reino de Asgard.