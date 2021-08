Disney anuncia parque temático de Star Wars con precios de otro planeta

Después del lanzamiento del parque temático Marvel’s Avengers Campus, Disney anunció un nuevo hotel inspirado en la saga de Star Wars, el cual incluye un “entretenimiento continuo, inmersivo e interactivo”, según manifestó la compañía del ratón.

Aunque muchos fanáticos se llenaron de expectativa por el hospedaje denominado Galactic Starcruiser, otros quedaron asombrados por los altos precios que la compañía de Walt Disney presentó para la experiencia de dos noches.



De acuerdo a la página oficial del hotel, la tarifa más barata que cubre dos personas en un camarote es de 4.809 dólares; la siguiente es de 5.299 dólares para dos adultos y un niño, y la más costosa es de 5.999 dólares para tres adultos y un menor.

De igual forma, según el portal web del Galactic Starcruiser, que será lanzado en la primavera del 2022, todas las tarifas cubren alimentación, bebidas no alcohólicas y boletas para entrar un día al parque Dinsey’s Hollywood Studios y al Galaxy’s Edge, el lugar temático de Star Wars.

No osbtante, a pesar de sus elevados precios, Disney promete que la experiencia en este nuevo hotel de Star Wars será de otro mundo, ya que el alojamiento, la comida e inclusive las bebidas estarán inspiradas en la saga, y contará con diferentes elementos como un sable láser real que podrá ser usado por los huéspedes.

Get a first look at the poster for Star Wars: Galactic Starcruiser, opening at #WaltDisneyWorld in 2022. Then head over to the Blog as we break it down, so you can get a peek at what’s to come on this galactic voyage: https://t.co/4WfpzMjU4C pic.twitter.com/EwhM9MkQQR

— Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) July 21, 2021