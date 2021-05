“Y después piden mesura”: Diamante Eléctrico envía mensaje por el paro nacional

A raíz de las manifestaciones que se vienen presentando en Colombia, sobre las cuales han denunciado diferentes vulneraciones a los derechos humanos, la agrupación bogotana, Diamante Eléctrico, ha utilizado sus redes sociales dar su opinión sobre la situación que atraviesa el país.

“Este Gobierno no entendió nada. No sienten urgencia, no hablan de las víctimas, reuniones cada dos días en horarios laborales y con los amigos. Y después piden mesura. NOS SIGUEN MATANDO”, expresó la agrupación conformada por Juan Galeano y Daniel Álvarez.

Anteriormente, los intérpretes de ‘Suéltame, Bogotá’ ya habían lanzado diferentes trinos con mensajes y videos sobre lo que está sucediendo en el país, denunciando, al igual que miles de ciudadanos, el abuso y exceso de la fuerza por parte de las autoridades.

Acá están algunos de los mensajes de Diamante Eléctrico:

