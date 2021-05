Garbage se preocupa por la situación de Colombia y dice que es “muy inquietante”

La reconocida banda de rock alternativo, Garbage, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su preocupación sobre la situación de orden público que actualmente atraviesa Colombia, la cual, al parecer, ya le está dando la vuelta al mundo gracias al internet.

“¡¿Qué está pasando en Colombia?! ¡¡¡¡Me parece desde fuera una situación MUY inquietante!!!!”, escribió la agrupación en su cuenta oficial de Twitter, donde cientos de fanáticos le comentaron con videos, noticias e imágenes para contextualizar a la banda estadounidense de la situación.

Cabe recordar que desde hace varios días se vienen presentando diferentes manifestaciones y protestas en el país, que en primer lugar se realizaron en contra de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Ahora, después de haber sido retirada, los ciudadanos están utilizando las redes sociales para denunciar el presunto abuso y exceso de violencia por parte de las autoridades.

Wtf is happening in Colombia?!?!

Looks to me from the outside like a VERY disturbing situation!!!!!!

— Garbage (@garbage) May 4, 2021