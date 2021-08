Dee Snider de Twisted Sister asegura que club de fans de Shakira lo está amenazando

Dee Snider, vocalista de Twisted Sister, reportó amenazas en su contra de parte de un club de fans de Shakira, ya qué, según el músico, hizo algunos comentarios referentes a la colombiana.

Snider aseguró que todo surgió debido a las palabras que lanzó a través de su cuenta de Twitter por la actuación de Shakira en el medio tiempo del SuperBowl, el mismo en el que participó junto a Jennifer López, donde juntas movieron sus caderas al ritmo de la música.

El músico fue consultado por uno de sus seguidores a través de Twitter, donde le preguntaron qué opinaba al respecto del show de medio tiempo del Superbowl:

“Comenzando por el baile de tubos, cachetadas al trasero y la sacudida al final. Si eso son los requerimientos del show de medio tiempo, ninguno de las bandas de rock que sé pueden o harían eso”.

Beginning to pole humping, ass slapping, ass shaking end.

If that's the requirements for a half-time show, none of the rock bands I know can or will do that. #justsayin https://t.co/Cyv2zl1Dua

— Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) February 3, 2020