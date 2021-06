Courtney Love lo hace de nuevo: acusó a Olivia Rodrigo de plagiar la portada de uno de sus discos

Courtney Love volvió a protagonizar una nueva acusación en sus redes sociales, así como lo había hecho con Dave Grohl y Trent Reznor, a quienes atacó a través de su cuenta de Instagram, aunque terminó pidiendo disculpas por sus señalamientos.

En esta oportunidad Love acusó a Olivia Rodrigo por “plagiar” la portada de el disco ‘Live Through This’ que lanzó Hole en 1994.

“¡Encuentra la diferencia! #twinning”, escribió Love en su comentario, en el que aseguró que había encontrado una similitud con el álbum de la banda y la portada del Sour Prom, la película-concierto de Olivia Rodrigo.

Por su parte, Olivia respondió a las acusaciones de Love demostrándole su admiración:

“Te amo y adoro Live Through This muchísimo”, a lo que Courtney respondió “Olivia, de nada. ¡Mi floristería favorita está en Notting Hill, Londres! ¡Mensajéame para pasarte los detalles! ¡Espero leer tu nota!”.

La conversación siguió y Courtney aseguró que no estaba de mal humor por la imagen, pero sí le había parecido de mal gusto que Olivia Rodrigo tomara la imagen para basarse en su portada:

“Los modales son modales. Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enojada. Me pasa todo el tiempo. Pero esto fue de mala manera. La música de esta persona no tiene nada que ver con mi vida. Posiblemente nunca tendrá que ver. Fue de mala educación”.