Compró carro con monedas y puso a contar a los empleados durante tres horas

“¡YO VEERÉ COMO PAGMO MI CARRO!”, quizá fue lo que pensó el comprador del vehículo que llegó al concesionario listo para salir sobre ruedas, pero antes, poner una dura tarea a los vendedores.

La compra se realizó en Zhoukou, en la provincia de Henan, China, donde el sujeto llegó con sus 51.000 yuanes listo para llevarse su adquisición.

Según los reportes de My Drivers, el comprador llegó dispuesto a poner a trabajar a los asesores con sus doce sacos llenos de monedas, todas de distintas denominaciones y con el objetivo llevarse su carro nuevo.

Según una de las fuentes consultadas por el medio, el comprador llegó a negociar el carro, y después de cerrar el acuerdo, sacó sus costales llenos de monedas, todas equivalentes a una cifra de 30 millones de pesos.

Para comenzar con el conteo, los trabajadores primero tuvieron que organizar las moneas por su denominación, y después, empezar a contar durante tres horas para saber si estaba completo.

El trabajo necesitó la organización de 20 empelados del lugar, quienes se pusieron manos a la obra para contar durante al rededor de tres largas horas, y que además quedaron como todos unos héroes en su país gracias a la paciencia que manejaron.

