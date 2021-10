“Chespirito es de lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana”: Carlos Ballarta, comediante mexicano

Para muchos Roberto Gómez Bolaños fue una mente creativa que dejó como legado innumerables programas de televisión, saltando de generación en generación, y como ejemplo de ello, está ‘El Chavo del 8’.

Más noticias

Eso si, para algunos el comediante y productor mexicano no tuvo tanta impacto con sus personajes, pero las declaraciones de Carlos Ballarta, también comediante mexicano, desataron un cruce de opiniones después de asegurar que ‘Chespirito’ “es lo peor que le ha pasado a la comedia” en su país.

En su participación de Ballarta en el programa ‘Versión Extendida’, el comediante dejó claro que no se siente nada atraído por el trabajo de Gómez Bolaños.

Más noticias

“Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejó ver a mi hijo es esa pendejada, la neta”, aseguró el comediante.

Sin embargo, Carlos Ballarta tiene una explicación para su posición frente al trabajo que realizó Bolaños, reprochando fuertemente que haya realizado un show en el estadio Nacional de Santiago, donde “habían torturado estudiantes”, además de ser recibido “con honores” al dictador chileno Augusto Pinochet.

¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito”, puntualizó Ballarta, generando una polémica por su posición.