A llorar: Keith Richards publica cruda fotografía por la muerte de Charlie Watts

Cada vez son más las reacciones sobre la muerte Charlie Watts, y no es para menos, el legado que dejó el baterista con casi 60 años de carrera junto a los Stones es inigualable.

Sin embargo, para Keith Richards la muerte de su compañero fue algo más que un adiós, y así fue como lo dejó saber a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía lamentando el deceso de Charlie Watts, postal con la que más de un fanático sintió de cerca la ausencia del baterista.

Al igual que Mick Jagger, Keith Richards también se manifestó ante la muerte de Watts, y aunque no fue un pronunciamiento instantáneo, la imagen publicada, aunque no tiene texto descriptivo, dejó saber que no hay palabras que puedan describir el sentimiento.

En la imagen publicada vemos la solitaria batería de Charlie Watts con un aviso que dice “closed” (cerrado), haciendo referencia al instrumento que se quedó sin su fiel compañero.

La fotografía recibió más de 16 mil comentarios, donde los usuarios lamentaron la partida de Charlie Watts con la emotiva postal.