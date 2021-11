Jon Bon Jovi cancela conciertos tras dar positivo por covid-19

Jon Bon Jovi, líder de Bon Jovi, se vio obligado a cancenlar su concierto programado en Miami después de dar positivo por covid-19.

El músico se practicó una prueba PCR antes de subir al escenario, razón por la que se vio obligado a cancelar el show después de su resultado positivo.

Los asistentes al show esperaban por el concierto en el Loews South Beach cuando un vocero del evento subió al escenario y dio la noticia. “Está bien”, dijo el vocero, quien aseguró que Bon Jovi había dado positivo por el virus y se iría a su casa a descansar.

Medios internacionales apuntaron que los demás integrantes de la banda no se contagiaron de covid-19, así que solo fue Jon Bon Jovi quien salió positivo.

Sin embargo, según la información suministrada por los medios, el frontman ya se encuentra vacunado con las dosis correspondientes, así que esperan no existan motivos de gravedad para enfrentar complicaciones.

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG

— Jessica Holly (@JhollyW) October 30, 2021