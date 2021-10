The Rolling Stones revelan ‘Come To The Ball’, canción inédita que hará parte de ‘Tattoo You’

El 24 de agosto es una fecha de gran importancia para The Rolling Stones, fecha en la que celebran el aniversario número 40 de su álbum Tattoo You.

Para entrar en modo celebración, la agrupación decidió lanzar una nueva edición del álbum que incluye “Come To The Ball”, canción inédita de los Stones.

La canción hace parte de las nueve pistas con las que fueron grabadas durante la época del lanzamiento del álbum. Por esta razón, para comenzar a celebrar la fecha, los británicos han revelado “Come To The Ball”, canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards, todo en conjunto con la producción de Jimmy Miller.

Además de “Come To The Ball”, The Rolling Stones también tiene planes para lanzar “Fiji Jim”, “It’s A Lie” y “Fast Talking Slow Walking”.