Foo Fighters ingresó al Rock And Roll Hall Of Fame y lo celebró tocando con Paul McCartney

El 30 de octubre será un día inolvidable para Foo Fighters, todo gracias a su llegada al Rock And Roll Hall Of Fame. Además no fue una gala normal, pues el encargado de presentarlos fue Paul McCartney, quien los anunció en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland.

Por su parte, Dave Grohl brindó algunas palabras para la conmemoración, y aunque todos sabemos que el líder de Foo Fighters es uno de los frontman más elocuentes, que siempre se roba el show, al parecer se quedó sin palabras una vez la banda ingresó al salón de la fama.

“Habitualmente soy aquel tipo que habla demasiado. En esta ocasión no me he preparado ningún discurso porque prefería sintetizarlo un poco, ya que estos últimos 25 años han sido de mucho”, comenzó Dave con su discurso.

“Quiero decir que la mejor cosa de estar aquí hoy noche pasa por estar rodeado de mi familia. Cuando digo esto lo digo de forma sentida: si alguien conoce cómo funciona Foo Fighters, conocerá la gente que lo integra. Han pasado 20, 25, 30 años, y aún nos mantenemos unidos como una familia.”

Pero la noche no se podía cerrar sin algunas canciones de Foo Fighters, por eso la banda interpretó cuatro temas: Best Of You’, ‘My Hero’ y ‘Everlong’, sumando a su repertorio ‘Get Back’ de The Betales aprovechando la presencia de McCartney.