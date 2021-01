Bernie Sanders lanza buzo de su meme y dona el dinero recaudado

Durante la posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, el senador demócrata de Vermont, Bernie Sanders, se volvió tendencia en las redes sociales por una fotografía que fue tomada durante ese día, en la que aparece vestido con un abrigo, tapabocas y unos grandes guantes de tela.

La imagen se volvió tendencia en todo el mundo tan pronto fue publicada. Miles de internautas utilizadon la foto de Biden para cientos de memes con diferentes escenarios como la playa, la Torre Eiffel y muchos más.

Por tal motivo, el senador decidió sacar provecho de la situación y lanzó un saco estampado con la fotografía, con el que buscaba recoger fondos para la fundación ‘Meals on Wheels‘, que brinda alimentación para los adultos mayores y diferentes instituciones.

Fueron miles los seguidores de Bernie que comenzaron a comprar la prenda nombrada ‘Chairman Sanders Crewneck‘ a un precio de 45 dólares, por lo que terminó agotándose casi de inmediato, con lo que el senador logró recoger gran cantidad de dinero para ayudar a los que más lo necesitan.

NEW! In the official @BernieSanders store, you can pre-order this cool #berniesmittens “Chairman Sanders Crewneck” unisex sweatshirt.

100% of proceeds go to Meals on Wheels Vermont.

Order ➡️https://t.co/473daLoVqK pic.twitter.com/OmLpyxuLz9

— The Bern Identity (@bern_identity) January 22, 2021