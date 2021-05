Revelan nuevas imágenes del Batman de Robert Pattinson con algunos cambios del personaje

El primer vistazo de The Batman llegó hace varios meses, y con él, los comentarios de parte de quienes están a favor y en contra del Batman que está a punto de protagonizar Robert Pattinson.

El nuevo enmascarado de Gótica está en camino y los fanáticos de DC siguen esperando más detalles del personaje que pueda darles una idea más centrada de lo que llegará con The Batman.

La nueva apuesta de Warner está en manos de Matt Reeves, quien aseguró que la cinta contará la historia de cómo el héroe luchará contra la corrupción y la inseguridad de Ciudad Gótica, además quedará en evidencia la conexión entre la historia y la familia de Bruce.

👀 | Apparently, this is ‘The Batman’ official 2022 calendar! What did you guys think about it? #RobertPattinson pic.twitter.com/CeqGQaNL4s

— Robert Pattinson Photos (@pattinsonphotos) May 18, 2021