Batman tiene noticias: Michael Keaton regresa como el enmascarado de Ciudad Gótica

Los personajes de DC vuelven a ser noticia, y esta vez no es por la última película de La Liga de la Justicia, en esta oportunidad se trata de The Flash, el personaje de la compañía que parece traerá varias sorpresas dentro de su película en solitario.

La producción de The Flash tendrá caras conocidas, de hecho, bastantes conocidas, como la de Michael Keaton, uno de los rostros que ha representado a Batman y que encarnará una vez más al enmascarado de Ciudad Gótica.

La información fue confirmada por ICM Partners, quienes informaron que Keaton volverá a ser Bruce Wayne, como citó The Wrap.

De esta manera y según van las cosas, en la película de The Flash protagonizada por Ezra Miller habrán dos “Bruce Wayne”: la más actual, que es de Ben Affleck y la clásica de Keaton, quien interpretó al personaje en “Batman Regresa” en 1992.

Hace algunas semanas Michael Keaton aseguró que sus preocupaciones en este momento de su vida se basaban en la actual situación por la que atraviesa el mundo.

“Me preocupa más. Estoy más pendiente de la situación de Covid en el Reino Unido -las grabaciones son en Londres- que de cualquier otra cosa. Eso lo determinará todo, y por eso estoy viviendo fuera de la ciudad aquí en 17 hectárea, alejándome de todo el mundo, porque el asunto del Covid me tiene realmente preocupado. Así que, eso es lo primero que hago con todos los proyectos. Lo miro y digo, ¿esta cosa me va a matar, literalmente? Y ya sabes, si no lo hace, entonces hablamos”, aseguró para Deadline.

Ahora solo queda esperar más revelaciones de la película que tiene planes de estreno para noviembre del 2022, si es que el covid no hace replantear la fecha.