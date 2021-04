Fans de Avengers exigen el regreso de Tony Stark a Marvel con gigantesca valla

Aunque el mundo del entretenimiento y el cine han dado una vuelta inesperada debido a los cambios que ha traído la pandemia, las ideas no han faltado, así que las nuevas propuestas se pusieron sobre la mesa para poder seguir con las producciones que hoy en día mantienen todos los cuidados para evitar contagios.

Si bien por los lados de Warner Bros. La Liga de la Justicia de ‘Snyder Cut’ fue una de las producciones más esperadas del año, pues los fanáticos de Marvel se han dado gusto con proyectos como ‘WandaVision’ y la más reciente, ‘Falcon And The Winter Soldier‘, pero para los seguidores del MCU todavía hace falta algo… Iron Man.

Con una gran valla, los fans de Marvel exigieron a la compañía que revivieran a Tony Stark, el personaje interpretado por Robert Downey Jr.

A new billboard has been put up by fans in Los Angeles, and asks Marvel Studios to bring the Iron Man, Tony Stark, back to life. pic.twitter.com/JtG2GvdzmL

