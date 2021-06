Atleta celebró triunfo antes de llegar a la meta y lo superaron por contados segundos

Mateo Bustos es el atleta que por estos días es blanco de las burlas en redes sociales, el participante de la V triatlón de España que pudo haberse quedado con el primer puesto, pero desperdició tiempo de oro y le dio el triunfo a uno de sus adversarios.

El video que le dio la vuelta al mundo nuestra como el atleta ya se acerca a la meta para convertirse en el ganador, pero antes de llegar, celebró antes de tiempo su triunfo con algunos pasos de baile, eso sí, no contaba con que Germán Cister, también participante, lo llevaba a contadas milésimas de segundos.

El momento quedó grabado en video y publicado en redes sociales, patrocinando las burlas que tienen como protagonista a Bustos, quien celebró antes de tiempo la llegada la meta dándole el triunfo a Cister, el deportista que aprovechó la celebración previa de para no bajar la guardia y romper la cinta de la meta.

“No lo vi llegar, estaba seguro de que llegaba, por eso hice el festejo. No me imaginaba que acabaría así. Le puede pasar a cualquiera. Incluso le felicité. Me lo tomo como una anécdota y con humor para compartir con amigos”, aseguró el atleta.