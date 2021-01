“Ven conmigo si quieres vivir”: Arnold Schwarzenegger recibe la vacuna de COVID-19

Este jueves, el actor y antiguo gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, recibió la vacuna de COVID-19 en el Dodger Stadium de Los Ángeles, situación que decidió compartir en sus redes sociales a través de un video.

Le puede interesar:

Lo que más llamó la atención del video del actor fueron dos célebres frases que él dijo mientras le aplicaban la vacuna. “¡Ven conmigo si quieres vivir!”, fue una de estas, la cual fue mencionada en la película ‘Terminator 2: Judgment Day’.

Además, cuando el encargado le estaba aplicando la vacuna, Schwarzenegger le lanzó la frase “¡Deja esa aguja!”, haciendo referencia a la película ‘Jingle All the Way’, donde el actor le grita a un vecino: “¡Deja esa galleta, ahora!”.

Aunque la trabajadora de la salud no reaccionó a las referencias del actor, el video se volvió viral en Twitter; en donde el actor escribió: “Hoy fue un buen día. Nunca me había dado tanta felicidad esperar en una fila. Si es elegible, únase a mí y regístrese para recibir su vacuna”.

Mire también:

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021