Avatar 2: revelan extraordinarias imágenes acuáticas de Pandora

Cada vez se nota más el trabajo que hace James Cameron con la saga que se propuso a realizar de Avatar, y por ahora, con la segunda parte, los detalles comienzan a tomar vida, tratándose de uno de los proyectos de ciencia ficción más importantes del cine.

En el 2009 el mundo fue testigo de la llegada de Pandora, el universo que presentó Avatar y con el que en aquella oportunidad quedó sembrada la que sería la primera parte de una saga que ahora está a punto de continuar.

Por el momento, la segunda entrega de Avatar ya tiene fecha de lanzamiento, y será en el 2022 cuando seamos testigos de la continuación de la segunda parte, y por eso vale la pena ver los hermosos paisajes que Avatar nos presentó desde sus inicios.

Por lo pronto, Jon Landau, director del proyecto, compartió la que será la Aldea Metkayina de Pandora en su cuenta de Instagram:

“Esta es solo una de las muchas imágenes increíbles que él y el resto de nuestro departamento de arte han creado para las secuelas de ‘Avatar”.

Eso sí, no son las primeras imágenes que habíamos conocido de la película, hace algunos días se filtraron algunas:

