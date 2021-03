Árbitro no aguantó la presión del pito y se orinó en medio del partido

Denis Da Silva Ribeiro Serafim fue el juez encargado de impartir justicia en el partido entre el Boavista y el Goiás, donde los equipos no fueron los protagonistas, fue el mismo árbitro.

Antes de dar el pitazo inicial del partido, el juez creyó que nadie lo estaba viendo, así que acomodó todo para poder orinarse mientras se mantenía de pie en la mitad del campo.

Cuando Da Silva creyó que nadie se había dado cuenta de su necesidad, las cámaras lograron enfocar lo que estaba sucediendo, además de cómo su pantaloneta lo delató.

Si embargo, la orinada no tuvo nada que ver con su actuación en el partido, el cual quedó con un resultado de 3-1 a favor de Boavista, pero eso sí, no se salvó por haber marcado territorio en medio del campo.

Árbitro Dênis da Silva Ribeiro Serafim urina no short no meio do campo, antes da partida entre Goiás e Boavista pela Copa do Brasil 2021. pic.twitter.com/pDrUWBbXTs

— Tver (@tveroficial) March 12, 2021