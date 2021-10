WhatsApp: Anonymous se atribuyó la caída de Facebook con par de crudos mensajes

El pasado 4 de octubre el Facebook, WhatsApp e Instagram presentaron una caída global con una duración que empezó a preocupar a los usuarios, ya que en su historia jamás habían pasado horas sin los servicios.

Con el desplome de Facebook y sus derivados, tanto Marck Zuckerberg como las compañías dependientes de las redes sociales presentaron pérdidas de gran magnitud, que además llegaron acompañadas de cientos de preguntas que por el momento no tienen respuesta.

Las interrupciones globales de Facebook tuvieron una duración de 7 horas, donde la incertidumbre se apoderó de las compañías que basan sus estrategias comerciales en las redes sociales.

Sin embargo, una vez se restableció el servicio y el tema seguía siendo tendencia en Twitter (red social que se mantuvo en pie), Anonymous se pronunció para tomar partido del desplome que se reportó desde las horas de la mañana.

@YourAnonOne escribió dos mensajes a través de Twitter con los que dejó clara su posición ante la situación:

“El mundo es un lugar mejor sin Facebook e Instagram”, escribió en un primer mensaje, mientras que en una segunda publicación comentó “mundo está de rodillas”.

Por su parte, Facebook también se pronunció para pedir una disculpa a las empresas y personas que dependen de su compañía para sacar adelante sus planes estratégicos.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.

