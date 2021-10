WhatsApp, Instagram y Facebook: razones que habrían causado la caída masiva

Mientras Facebook anuncia que trabajará para poder restablecer el servicio de Instagram y WhatsApp, usuarios a nivel global reportan la caída masiva que presentó la compañía este lunes.

Según reporta la página especializada de Downdetector, países como España, Estados Unidos, Reino Unido y Francia también sufren el desplome de WhatsApp, Instagram y Facebook.

¿Pero a qué se debe el problema?

Según reporta El País, expertos explican que se trata de problemas con el DNS, el sistema de nombres de dominio de internet.

Por su parte, Andy Stone, responsable de comunicación de Facebook, aseguró a través de su cuenta de Twitter que en la compañía asumen la responsabilidad y se encuentran trabajando para poder resolver el problema.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021