Dave Mustaine comparte potente riff para dar un adelanto del próximo álbum de Megadeth

Tanto Megadeth como Dave Mustaine siguen siendo noticia por estos días, y seguramente en los próximos meses tendremos más información sobre la banda, ya que un álbum viene en camino, y además, Dave cada vez se conecta más con sus fanáticos.

De hecho, Mustaine abrió una cuenta en Cameo para interactuar más con sus seguidores, aplicación a la que accedió para enviar saludos pagos a quienes quieran recibir uno, pero por ahora, y para empezar a calentar lo que viene con la banda, el mismo Dave reveló un adelanto para mostrar a los fanáticos de Megadeth lo que podrán escuchar en los próximos meses.

Vale la pena recordar que el próximo álbum llegará bajo el nombre de “The Sick, the Dying and the Dead”, del cual por ahora no conocemos portada, ni tracklist, ni fecha de estreno, pero del que nos podemos hacer una idea gracias a la revelación que hizo Dave Mustaine.

A través del canal oficial de YouTube de Megadeth, el líder de la agrupación reveló un poderoso riff con el que permite escuchar las apuestas de la banda para su próximo álbum.