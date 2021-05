Adam Sandler responde al video viral de la mesera que no lo dejó entrar al restaurante

Hace algunas semanas un nuevo video se volvió viral en redes sociales que tenía como protagonista a Adam Sandler, eso sí, estaba lejos de toda película o personaje; es más el personaje del video es una mesera que recibe al actor en un restaurante, pero no le pudo dar ingreso porque ya estaba lleno.

Al ver el video, miles de usuarios en redes sociales aseguraron “cómo no pudo reconocer a Adam Sandler”. Para los que desconocen qué fue lo que pasó, resulta que una usuaria de TikTok conocida como @dayanna.rodas contó la historia de cómo rechazó el ingreso de Adam Sandler al restaurante IHOP en Nueva York, donde ella trabaja.

Al ver que no podía ingresar al restaurante, el actor no tuvo problema con abandonar el lugar sin queja alguna, pero el video desató decenas de comentarios contra la mesera.

El caso es que Sandler aprovechó que el caso se conoció en redes sociales para aclarar, a su estilo, lo que había sucedido con la mesera.

“Que conste que sólo me fui del IHOP porque la amable mujer me dijo que la oferta de ‘todo lo que puedas comer’ no aplicaba a los batidos”, explicó el actor en su cuenta de Twitter.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes.

— Adam Sandler (@AdamSandler) May 4, 2021