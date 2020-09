Zlatan Ibrahimovic dio positivo para coronavirus

Durante la mañana de este jueves se conoció que el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic arrojó positivo para COVID-19 después de una segunda ronda de pruebas de hisopado, según informó el AC Milan a través de su página web, razón por la cual el delantero de 38 años se perderá el partido de hoy contra el Bodo/Glimt por la Europa League.

Las pruebas se realizan con regularidad para evitar cualquier contagio durante los partidos, por lo que el resto del equipo, cuerpo técnico y demás personas pertenecientes el AC Milan también tuvieron que realizarse los exámenes, arrojando todos negativo, menos Zlatan Ibrahimovic, quien fue el único en contagiarse de COVID-19.

De acuerdo a las declaraciones del Milan, las “autoridades competentes” ya se encuentran informadas sobre el caso de Zlatan Ibrahimovic, quien ya está guardando cuarentena en su hogar con todas las precauciones necesarias ante la situación.

Por su parte, el sueco afirmó a través de su cuenta de Twitter que no presentaba síntomas, y que aunque ayer salió negativo, hoy arrojó positivo para COVID-19.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020