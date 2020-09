“Si yo estoy desnudo y me mean, termino mojado de orina”: reflexión de alcalde por tapabocas

El alcalde de Cartagena, William Dau, es el protagonista en las redes sociales por un polémico video en donde el mandatario promueve el uso del tapabocas de una forma muy ‘peculiar’, en donde lo compara con un pantalón, con el que puede evitar que lo ‘meen’ encima.

Lea también: ¿Le dio mucho amor? Instagram censura la foto de un hombre comiendo morcilla

“Siempre hay gente que critica lo que hago y esto me lo van a criticar porque van a decir que es vulgar el mensaje, pero aun así lo hago porque es algo que yo pienso que todos pueden entender”, declara Dau en el video que cataloga como un ‘mensaje didáctico’ sobre el porqué se debe usar tapabocas para prevenir la COVID-19.

“Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima; yo termino todo mojado de orines. Pero si yo me pongo un pantalón estoy semi-protegido, me alcanzo a mojar pero no estoy empapado; pero si la otra persona también se pone un pantalón, yo estoy protegido y él es el que se lleva el meado“: es la explicación que da el alcalde en el video.

Lea también: ¡Le salió caro! Enamorado tendrá que pagar una millonada por su acto de perdón

Las reacciones no se han hecho esperar. En redes sociales, las personas han criticado el “mensaje didáctico”, afirmando que no tienen ningún sentido comparar el coronavirus y el tapabocas con la orina y el pantalón.

¿Qué opina? Esta es la reflexión que deja William Dau sobre el uso del tapabocas: