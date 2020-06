Tom Morello responde a fan que dejó de escuchar su música por las letras políticas

El guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, respondió una vez más de manera épica a uno de sus seguidores en Twitter que criticó sus posturas políticas, que siempre han sido evidentes en las letras de su banda.

El seguidor, que se declaraba fanático de la banda, arremetió contra Morello en sus redes sociales:

Luego de leer el mensaje, Morello respondió a su mejor estilo:

Luego de la respuesta de Morello y algunos fanáticos del músico al mensaje amenazante del ‘exseguidor’ de la banda, la cuenta en donde fue puesto no apareció más.

Scott!! What music of mine were you a fan of that DIDN’T contain “political BS”? I need to know so I can delete it from the catalog. https://t.co/AMpmjx6540

— Tom Morello (@tmorello) June 9, 2020