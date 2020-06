Dave Mustaine dice que Megadeth ya tiene 18 canciones para su nuevo álbum

El líder de Megadeth regresó con todo después de su recuperación y empezó a revelar detalles de los nuevos proyectos de la banda.

En entrevista con “Metal Tour Of The Year” Dave habló de las 18 canciones que la banda ya tiene listas para su próximo álbum, el cual estará compuesto por una variedad de sonidos que llegaron en plena época de pandemia, por esta razón demostró que estos meses han adelantado trabajo.

Sin embargo la banda demostró que desde principio de años estaba lista para lo que deparaba el 2020, eso sí, como muchos, nadie esperaba que el tema de la cuarentena arruinaría todos los planes de eventos, festivales y conciertos que tenía preparada la agrupación.

Recordemos que en enero Megadeth presentó su primer show con Dave desde que completó su tratamiento para superar su cáncer de garganta, el diagnostico que reveló en julio del 2019.

I’ve been diagnosed with throat cancer. It’s clearly something to be respected and faced head on – but I’ve faced obstacles before. I’m working closely with my doctors, and we’ve mapped out a treatment plan which they feel has a 90% success rate… https://t.co/8FBQUmloSf pic.twitter.com/CPuu2UFPv1

— Dave Mustaine (@DaveMustaine) June 17, 2019