‘Tino’ Asprilla se compromete a ayudar a vendedora chocoana desesperada

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un doloroso video en el que se ve a Doña Indira, una vendedora chocoana que está desesperada por la crisis económica por la que está atravesando a causa de la cuarentena.

La mujer, más que pedir mercado, pide ayuda para poder pagar sus deudas, pues afirma que cada día aumentan y no puede pagarlas, pues el comercio está paralizado:

“Yo no necesito mercados, yo no me estoy muriendo de hambre, las deudas son las que me tienen con un dolor de cabeza que voy a cometer una locura. O me voy a matar o no sé”.