Guionista de ‘Los Simpson’ acepta que la serie predijo el 2020

Bill Oakley, uno de los guionistas de la popular familia amarilla, reposteó una publicación en su Twitter en la que se ve una escena de la serie acompañada del mensaje “‘Los Simpson’ realmente predijeron 2020”.

El guionista, escribió el mensaje “Ok, bien, supongo que lo hicimos” en la publicación que muestra un fragmento del episodio 21 de la cuarta temporada titulado ‘Marge in Chains’.

En las imágenes compartidas por Oakley, se ve a una multitud enfurecida rodeando la oficina del doctor Hibbert, la cual exige de manera inmediata una cura para un virus.

La multitud, al ver que no hay ninguna cura, se pone cada vez más nerviosa y vuelca un camión en el que se encuentran cajas con cientos de ‘abejas asesinas’.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, la escena profetizó la llegada de los avispones asiáticos ‘asesinos’ a Estados Unidos y Canadá.

El capítulo fue emitido en el año 1993 y se ha vuelto rápidamente viral por la relación que tiene con la situación actual que está atravesando el mundo con relación al coronavirus y la aparición de los temibles animales en el continente americano.

Aquí la publicación de Bill Oakley:

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020