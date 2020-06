The Glastonbury Experience, el mega evento virtual que reúne lo mejor del festival

Desde el próximo 25 hasta el 29 de junio podremos vivir a través de vía streaming The Glastonbury Experience, un mega festival virtual que reunirá las mejores presentaciones que ha reunido uno de los eventos musicales más grandes del mundo durante los últimos 50 años.

Desde la comodidad de nuestras casas, podremos vivir las grandes presentaciones de más de 50 artistas que han pasado por la tarima del festival británico, considerado uno de los más grandes y populares dentro de los amantes de la música.

Artistas como The Cure, Foo Fighters, David Bowie, Radiohead, Oasis y muchos más harán parte del evento virtual de cuatro días, con el que se quiere celebrar los 50 años de grandes historias y música, que iban a festejarse este 2020 con una gran edición que tuvo que ser cancelada a causa de la pandemia generada por el coronavirus.

La transmisión, que empezará desde las 4:00a.m. horario Colombia, también contará con entrevistas inéditas, un documental del John Peel Stage del 2017 y diversas actividades para que nos entretengamos en casa.

Si desea hacer parte de esta gran experiencia, debe entrar al sitio oficial de la BBC iPlayer.

We’ve cued up some of Glastonbury’s greatest sets into this schedule for you.

📝Which 3 are you definitely going to catch?

And there’s more… as well as all this there will be 100 sets on iPlayer and even more on BBC Sounds, TV and Radio. #Glastonbury2020 pic.twitter.com/FFUagsbG2r

— BBC Glastonbury (@bbcglasto) June 22, 2020