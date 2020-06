La canción inédita de Linkin Park con la voz de Chester Bennington

Durante una reciente transmisión vía streaming Twitch, Mike Shinoda, integrante de Linkin Park, reveló que mientras realizaban su álbum ‘One more light’ una canción llamada ‘Friendly Fire’, con la voz del fallecido Chester Bennington, fue guardada pero no incluida en el trabajo discográfico:

Shinoda, también reveló que la canción fue co-escrita por Jon Green, uno de los colaboradores del séptimo álbum de la banda.

Aunque los fanáticos pensaron que podrían escuchar la canción pronto, Shinoda bajó las ilusiones de que eso sucediera, por lo menos no pronto:

Esperemos que un día podamos escuchar la canción, que el mismo Chester Bennington aprobó en algún momento.

Mike talking about an unreleased Linkin Park song from One More Light called “Friendly Fire” that he really likes. He says we will hear it eventually. pic.twitter.com/NKc0TgKNEa

— Linkin Park Live (@LPLive) June 18, 2020