Sujeto desafió al coronavirus lamiendo un inodoro y ahora está hospitalizado

Un usuario de TikTok quiso sumarse al #coronaviruschallenge, que consiste en lamer inodoros o superficies sucias, y terminó contagiado de COVID-19.

El sujeto, quiso desafiar al virus que ha matado a más de 20,000 personas en el mundo lamiendo una taza, pero enfermó y tuvo que ser hospitalizado, así lo informó The Mirror.

Vea También: Lamer tazas: el nuevo y asqueroso reto que están haciendo en burla del coronavirus

Piers Morgan, periodista de del programa televisivo Good Morning Britain, habló de lo ocurrido en las redes sociales:

Aunque se espera que la gente no replique el asqueroso y peligroso reto, ya hay varias personas que han publicado en sus redes sociales videos en donde lamen superficies sucias.

Why is this moron getting treated? He should be in jail, not taking up a vital hospital bed. https://t.co/QEphhypDjD

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he’s now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020